"Соллерс" запустил выпуск новой "механики", которую будут ставить на УАЗы

Компания "Соллерс" сообщила о начале серийного производства 6-ступенчатой МКПП на мощностях Заволжского моторного завода . Новая коробка передач будет устанавливаться в том числе на модели Ульяновского автозавода . Когда - выяснила редакция "Российской газеты".

Отметим, что "Соллерс" справился с задачей быстрее запланированного: в октябре 2023 года стало известно, что компания получила льготный заём от Фонда развития промышленности и старт производства состоится во втором квартале 2024 года. Повлияет ли это на озвученный ранее объём производства на этот год - около 7 тысяч единиц, пока неизвестно.