"Соллерс" запустил выпуск новой "механики", которую будут ставить на УАЗы

"Соллерс" запустил выпуск новой "механики", которую будут ставить и на УАЗы
Компания "Соллерс" сообщила о начале серийного производства 6-ступенчатой МКПП на мощностях Заволжского моторного завода. Новая коробка передач будет устанавливаться в том числе на модели Ульяновского автозавода. Когда - выяснила редакция "Российской газеты".
Отметим, что "Соллерс" справился с задачей быстрее запланированного: в октябре 2023 года стало известно, что компания получила льготный заём от Фонда развития промышленности и старт производства состоится во втором квартале 2024 года. Повлияет ли это на озвученный ранее объём производства на этот год - около 7 тысяч единиц, пока неизвестно.
"Новые МКПП получат легкие коммерческие автомобили и пикапы Sollers, автомобили бренда УАЗ. Также в планах компании - установка локализованных коробок передач на другие отечественные автомобили", - сообщали ранее в пресс-службе "Соллерса".
По информации "Российской газеты", первой моделью УАЗ, которая получит новую "механику", станет "Профи". Предварительные сроки - последний квартал 2024 года.
Также новую КПП получит УАЗ "Патриот", ожидается, что ей агрегатируют готовящуюся к выходу модификацию внедорожника с дизелем.