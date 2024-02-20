В Объединении самозанятых России негативно восприняли предложение ввести фиксированные цены на такси. Об этом пишут «Известия».

По словам главы указанной общероссийской общественной организации Игоря Жмакина, инициатива не учитывает важную деталь. Он указал на фактическое отсутствие трудовых отношений в такси. Собеседник подчеркнул, что водители работают сами на себя, на арендованных или личных машинах. И они, как заявил Жмакин, сами решают, совершать ли поездку по заказу или нет. Водители попросту будут отказываться от невыгодных заказов, добавил глава организации.

Он также отметил, что стоимость поездок регулируется балансом спроса и предложения. По словам собеседника, в столице цены на такси в непогоду растут в несколько раз в связи с тем, что количество предложения административно ограничено количеством автомобилей в таксопарках.

«На столичном рынке практически нет самозанятых на личных автомобилях, тем более подработчиков. А значит, предложение не может увеличиться. Повышенный спрос отсекается кратным повышением цены», — пояснил Жмакин.

Он считает, что единственный способ сдерживания цен - увеличение предложения и конкуренции.