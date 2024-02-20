Volvo переименовала электрические XC40 и C40

Новые названия моделей — EX40 и EC40 — позволят им дистанцироваться от плагин-гибридов, которые, в свою очередь, лишились шильдиков Recharge. Кроме того, Volvo сделала MHEV-версии XC60 и XC90 B5 чуточку экономичнее, а для младших вседорожников подготовила версию Black Edition. Такие кроссоверы идут в цвете Onyx Black, с глянцевым черным декором и черными колесами диаметром 20 дюймов.

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Шведская Volvo решила изменить индексы ряда моделей и переименовала электрические XC40 Recharge и C40 Recharge в EX40 и EC40 соответственно. Сделано это для того, чтобы кроссоверы полностью соответствовали текущей номенклатуре (EX30, EX90 и EM90), а покупатели не путали батарейные машины с плагин-гибридными. Последние, в свою очередь, лишились шильдиков Recharge, сохранив лишь обозначения T6 и T8, указывающие на мощность силовой установки.

Volvo

Volvo

Volvo

Ещё одно нововведение — пакет Performance, который предложат для двухмоторных EX40 и EC40. Это программное обновление будет доступно как для новых машин, так и для уже купленных, а включает оно повышение отдачи на 25 киловатт (34 л.с.), специальные настройки педали акселератора и ездовой режим Performance, позволяющий выжать из силовых установок все 325 киловатта мощности (442 л.с.).

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