"Моторинвест" рассказал, сколько будут стоить кроссоверы DFSK ix5 и ix7
В конце января стало известно, что компании "Моторинвест" и "Автотор" заключили соглашение о сборке на мощностях последнего автомобилей под брендом Dongfeng Sokon (DFSK). Заявлено было две модели: кросс-купе ix5 и "семейный" ix7. В настоящее время проходит презентация этих автомобилей, на которой были раскрыты цены.
Цена на DFSK ix5 составит 2 990 000 рублей, пишут "Китайские автомобили". Кроссовер длиной 4685 мм оснащён 137-сильным мотором объёмом 1,5 литра и вариатором, привод - передний. О другой комплектации - с двухлитровым мотором и классическим автоматом - "РГ" рассказывала ранее, уточняя, что она появится в продаже позднее.
На миллион дороже стоит DFKS ix7 - семиместный кроссовер с кузовом длиной 4930 мм. По умолчанию модель оснащена двухлитровым двигателем мощностью 231 л.с., 6-диапазонной гидротрансформаторной АКПП и системой полного привода. Подробностями о комплектации "РГ" также делилась ранее.