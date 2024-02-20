"Моторинвест" рассказал, сколько будут стоить кроссоверы DFSK ix5 и ix7

В конце января стало известно, что компании "Моторинвест" и "Автотор" заключили соглашение о сборке на мощностях последнего автомобилей под брендом Dongfeng Sokon (DFSK). Заявлено было две модели: кросс-купе ix5 и "семейный" ix7. В настоящее время проходит презентация этих автомобилей, на которой были раскрыты цены.