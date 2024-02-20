Ким Чен Ыну подарили Aurus, потому что он ему понравился

Президент России Владимир Путин подарил премиальный автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну из-за того, что машина ему нравилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

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«Когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично, - рассказал представитель Кремля. - Как и многим, эта машина понравилась, поэтому было принято решение подарить ее», — сказал Песков.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства.

Как говорится в сообщении ЦТАК, подарок для лидера Северной Кореи получили в воскресенье, 18 февраля, его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон.