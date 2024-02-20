В России замечен новый кроссовер Hyundai, который лучше «Креты» и дешевле «китайцев»

Для тех, кто искал что-то на замену «Крете» или «Сэлтосу», но по тем или иным причинам не рассматривал «китайцев», в Россию продолжают поставлять новые Hyundai Mufasa. К середине февраля эти кроссоверы вновь подешевели: если в январе «официалы» продавали их за 3 100 000 рублей, то машина под заказ сейчас обойдется, по меньшей мере, в 2 436 857 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Очевидно, что ценник неточный и указан по курсу на день публикации объявления, но если верить компании, готовой привезти такой автомобиль, в нем уже учтены затраты на все таможенные этапы и оформление документов, необходимых для дальнейшей постановки машины на учет в ГИБДД.

Как бы то ни было, сравнимые по размерам «китайцы», в большинстве своем, стоят еще дороже. Например, Geely Coolray нового поколения дилеры продают минимум за 2 609 990 рублей, на «молодежный» Jetour Dashing цены стартуют от 2 489 900 рублей, а на популярную у россиян Omoda C5 — от 2 679 900 рублей.

Кстати, технически все предлагаемые в России Hyundai Mufasa идентичны. Под капотом они оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 160 л.с., работающим в сочетании с классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.