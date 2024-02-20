Представлена игрушечная модель спорткара Lamborghini по цене автомобиля

Компания Amalgam выпустила копию Lamborghini Countach LP 400 1974 года в масштабе 1:8. Стоимость модели в эксклюзивной комплектации на официальном сайте составляет 19,2 тысячи фунтов стерлингов — это около 2,2 млн рублей.

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Автомобиль имеет невероятный уровень детализации: двери открываются вверх, мотор полностью повторяет оригинал, а в салоне воспроизвели даже пепельницы. Суммарно на разработку специалисты потратили 4 тысячи часов, а полная сборка одного экземпляра занимает 400 часов. В общей сложности Amalgam выпустит 199 экземпляров модели, что делает ее достаточно редкой.

В ближайшее время компания также собирается выпустить копию новейшей машины Lamborghini — Revuelto. Модель пока не готова, однако желающие уже могут сделать предзаказ базовой и индивидуальной версии.