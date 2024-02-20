Представлена игрушечная модель спорткара Lamborghini по цене автомобиля
Компания Amalgam выпустила копию Lamborghini Countach LP 400 1974 года в масштабе 1:8. Стоимость модели в эксклюзивной комплектации на официальном сайте составляет 19,2 тысячи фунтов стерлингов — это около 2,2 млн рублей.
Автомобиль имеет невероятный уровень детализации: двери открываются вверх, мотор полностью повторяет оригинал, а в салоне воспроизвели даже пепельницы. Суммарно на разработку специалисты потратили 4 тысячи часов, а полная сборка одного экземпляра занимает 400 часов. В общей сложности Amalgam выпустит 199 экземпляров модели, что делает ее достаточно редкой.
В ближайшее время компания также собирается выпустить копию новейшей машины Lamborghini — Revuelto. Модель пока не готова, однако желающие уже могут сделать предзаказ базовой и индивидуальной версии.
Напомним, что в декабре Amalgam представили модель Ferrari 296 GT3 в масштабе 1:8 за 17 тысяч долларов (около 1,6 млн рублей). При этом это далеко не самые дорогие машинки — например, модель гоночного болида «Ред Булл» в масштабе 1:4 стоит 38,4 тысяч долларов (около 3,5 млн рублей).