Представлены две новые гибридные версии Porsche Panamera

Модификации Panamera 4 E-Hybrid и 4S E-Hybrid в иерархии семейства занимают место между базовой моделью и Turbo E-Hybrid. По динамике и запасу хода они превосходят предшественников: у обеих установка на базе 2,9-литрового ДВС с турбонаддувом, которому помогает 190-сильный электромотор. У Panamera 4 E-Hybrid их суммарная мощность составляет 470 лошадиных сил, а у Panamera 4S E-Hybrid — 544 силы.

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Лифтбек Panamera перешагнул в третье поколение осенью прошлого года. Тогда был представлен Porsche Panamera Turbo E-Hybrid с битурбомотором V8 4.0 и интегрированным в восьмиступенчатый «робот» электродвигателем — вместе они развивают 680 лошадиных сил.

Емкость тяговой батареи была увеличена с 17,9 до 25,9 киловатт-часа, в результате чего на чистом электричестве такая Panamera проезжает 91 километр. С места до «сотни» она разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость составляет 315 километров в час.

Porsche

Porsche

Теперь же к Panamera Turbo E-Hybrid присоединились два «младших» гибрида с обозначениями 4 E-Hybrid и 4S E-Hybrid. У них 2,9-литровый турбированный ДВС работает с электромотором на 190 лошадиных сил. Panamera 4 E-Hybrid требуется на разгон до 100 километров 4,1 секунда, а максималка равна 280 километрам в час. 4S E-Hybrid проделывает то же упражнение за 3,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 290 километров в час.

Емкость батареи в обоих случаях составляет 25,9 киловатт-часа. Panamera 4 E-Hybrid проезжает на электротяге в комбинированном цикле от 79 до 93 километров, а у более мощной версии этот показатель составляет от 78 до 90 километров. На подзарядку батареи уходит два часа и 40 минут.

Также стоит упомянуть четыре режима работы бортовой электроники и адаптивную подвеску с двухклапанными амортизаторами, которая входит в базовую комплектацию. Опционально можно заказать карбон-керамические тормоза и 21-дюймовые колесные диски.