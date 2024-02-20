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Владельцам авто напомнили, как можно сэкономить на транспортном налоге

Некоторые регионы предоставляют значительные послабления по транспортному налогу. Об этом сообщает портал Авто Mail.ru.

Владельцам авто напомнили, как сэкономить на транспортном налоге
© globallookpress.com

В частности, как отмечается, автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. в Оренбургской области не облагаются налогом вообще. Гражданам рекомендуют получить постоянную регистрацию в «выгодном регионе» — это позволит пользоваться низкими налоговыми ставками.

Сообщается, что наиболее низкий транспортный налог для автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. — в Крыму, Ингушетии, в городе федерального значения Севастополе и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Подчеркивается, что некоторые граждане предпочитают регистрировать машину на родственника, у которого есть льготы. В публикации говорится, что платить транспортный налог в России не нужно героям России и СССР, инвалидам 1-2 групп, полным кавалерам Ордена Славы, ветеранам Великой Отечественной Войны и боевых действий, жертвам радиационных катастроф.

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Также гражданам напомнили о том, что льготы полагаются в стране многодетным семьям, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также одному из опекунов инвалида с детства, который признан судом недееспособным.

«Правда, льготы по транспортному налогу предоставляются только в том случае, если мощность двигателя автомобиля не превышает 200 л. с.», - говорится в статье.

Ранее депутаты разработали законопроект, направленный на уменьшение транспортного налога для льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя машины.

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