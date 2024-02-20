Владельцам авто напомнили, как сэкономить на транспортном налоге

Некоторые регионы предоставляют значительные послабления по транспортному налогу. Об этом сообщает портал Авто Mail.ru.

В частности, как отмечается, автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. в Оренбургской области не облагаются налогом вообще. Гражданам рекомендуют получить постоянную регистрацию в «выгодном регионе» — это позволит пользоваться низкими налоговыми ставками.

Сообщается, что наиболее низкий транспортный налог для автомобилей мощностью от 100 до 150 л. с. — в Крыму, Ингушетии, в городе федерального значения Севастополе и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Подчеркивается, что некоторые граждане предпочитают регистрировать машину на родственника, у которого есть льготы. В публикации говорится, что платить транспортный налог в России не нужно героям России и СССР, инвалидам 1-2 групп, полным кавалерам Ордена Славы, ветеранам Великой Отечественной Войны и боевых действий, жертвам радиационных катастроф.

Также гражданам напомнили о том, что льготы полагаются в стране многодетным семьям, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также одному из опекунов инвалида с детства, который признан судом недееспособным.

«Правда, льготы по транспортному налогу предоставляются только в том случае, если мощность двигателя автомобиля не превышает 200 л. с.», - говорится в статье.