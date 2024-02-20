Subaru решила остановить работу завода в Японии

Subaru временно прекратила деятельность трех своих японских производственных объектов, в том числе тех, что выпускают такие известные модели, как Forester, Crosstrek и спортивный BRZ. Это решение было принято в ответ на несчастный случай, произошедший 13 февраля на заводе Yajima в префектуре Гунма, в результате которого погиб сотрудник компании с 35-летним стажем работы.

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По данным издания Nikkei, пока неясно, когда возобновится производство. Событие, унесшее жизнь 60-летнего мужчины, произошло во время работы с краном, когда на него обрушилась 25-тонная форма.

Местная полиция города Ота подтвердила эту информацию, уточнив, что рабочий погиб, оказавшись зажатым между двумя металлическими формами, а результаты вскрытия указали на удушье как причину смерти, пишет SPEEDME.RU.