Компания Subaru решила остановить работу завода в Японии
Subaru временно прекратила деятельность трех своих японских производственных объектов, в том числе тех, что выпускают такие известные модели, как Forester, Crosstrek и спортивный BRZ. Это решение было принято в ответ на несчастный случай, произошедший 13 февраля на заводе Yajima в префектуре Гунма, в результате которого погиб сотрудник компании с 35-летним стажем работы.
По данным издания Nikkei, пока неясно, когда возобновится производство. Событие, унесшее жизнь 60-летнего мужчины, произошло во время работы с краном, когда на него обрушилась 25-тонная форма.
Местная полиция города Ота подтвердила эту информацию, уточнив, что рабочий погиб, оказавшись зажатым между двумя металлическими формами, а результаты вскрытия указали на удушье как причину смерти, пишет SPEEDME.RU.
Из-за этого инцидента было остановлено производство на трех ключевых заводах Subaru в Гунме, включая Yajima, где собираются Impreza, Outback, Crosstrek и Forester, а также соседний завод, отвечающий за сборку BRZ, Impreza и Crosstrek, а также WRX и Levorg для внутреннего рынка. Производственный перерыв также коснулся завода Oizumi, где производят двигатели и трансмиссии.