$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

АвтоВАЗ запустил производство опытной партии Lada Largus в Ижевске

АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска опытной партии автомобилей Lada Largus на мощностях завода в Ижевске. Известно, что до конца недели планируется выпуск пяти экземпляров - это коммерческие фургоны.

АвтоВАЗ запустил производство опытной партии Lada Largus в Ижевске
© Российская газета

"РГ" неоднократно сообщала, что АвтоВАЗ ведёт перенос и наладку оборудования для производства Lada Largus в соответствии с графиком, а по некоторым пунктам двигается даже с опережением.

"Теперь мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования", - заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Кроме того, он в очередной раз подтвердил планы компании приступить к полномасштабному производству Lada Largus с мая 2024 года.

Ранее "РГ" рассказывала, когда будет начато производство электрического Lada e-Largus.

Автоновости
Lada Largus
Lada
Максим Соколов
Автоваз