АвтоВАЗ запустил производство опытной партии Lada Largus в Ижевске

"Теперь мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования", - заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.