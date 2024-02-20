АвтоВАЗ запустил производство опытной партии Lada Largus в Ижевске
АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска опытной партии автомобилей Lada Largus на мощностях завода в Ижевске. Известно, что до конца недели планируется выпуск пяти экземпляров - это коммерческие фургоны.
"РГ" неоднократно сообщала, что АвтоВАЗ ведёт перенос и наладку оборудования для производства Lada Largus в соответствии с графиком, а по некоторым пунктам двигается даже с опережением.
"Теперь мы приступаем к сборке опытной партии, которая суммарно до мая составит около 80 автомобилей. На них будут отработаны технологии производства полного цикла, проведено обучение персонала, а также валидированы параметры и настройки оборудования", - заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
Кроме того, он в очередной раз подтвердил планы компании приступить к полномасштабному производству Lada Largus с мая 2024 года.
Ранее "РГ" рассказывала, когда будет начато производство электрического Lada e-Largus.