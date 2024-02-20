Программу льготных автокредитов в России предложили расширить

Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил включить многодетные семьи и ветеранов труда в программы льготного автокредитования. Как сообщает «Российская газета», письмо с соответствующей инициативой он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

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По мнению президента НАС, приобрести большинство граждан все еще не могут легко приобрести автомобиль. По итогам 2023 года средняя стоимость нового авто достигла 3 млн, а подержанного — 1 млн, что для многих неподъемная сумма для самостоятельного накопления.

На данный момент льготный автокредит уже доступен нескольким категориям россиян, однако Шапарин считает, что список следует расширить. Он призвал дать доступ к господдержке родителям троих и более детей, ветеранам труда, подвергшимся радиации вследствие катастрофы в Чернобыле и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также приравненным к ним категориям граждан.