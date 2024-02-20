Компания Hispano Suiza опубликовала первые официальные фотографии и тизер нового гиперкара с названием Carmen Sagrera.

Такая модель, как сообщает пресс-служба компании, поступит в продажу в июне 2024 года. Её выпуск приурочен к 120-летию компании.

Новый гиперкар оснащен батареей ёмкостью 103 кВт·ч. Об остальных технических подробностях официально пока не сообщается.

Это уже третья модель в линейке полностью электрических гиперкаров Hispano Suiza. Первая модель с названием Carmen была выпущена в 2019 году, а вторая – Carmen Boulogne – в 2020-м.