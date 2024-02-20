Бензин в Москве подорожал за год более чем на 6%
Стоимость топлива в Москве увеличилась с февраля 2022-го по февраль 2023 года.
Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации).
Эксперты агентства проанализировали динамику средних цен на топливо в Москве и отметили, что больше всего за год – на 10,6% – подорожал бензин АИ-98.
На втором месте по росту цен – дизельное топливо (+7,4%).
Цены на «95-й» и «92-й» выросли почти одинаково – на 6,8% и 6,9% соответственно.