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Бензин в Москве подорожал за год более чем на 6%

Стоимость топлива в Москве увеличилась с февраля 2022-го по февраль 2023 года.

Бензин в Москве подорожал за год более чем на 6%
© РИА Новости

Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации).

Эксперты агентства проанализировали динамику средних цен на топливо в Москве и отметили, что больше всего за год – на 10,6% – подорожал бензин АИ-98.

На втором месте по росту цен – дизельное топливо (+7,4%).

Цены на «95-й» и «92-й» выросли почти одинаково – на 6,8% и 6,9% соответственно.

Автоновости