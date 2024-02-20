Бензин в Москве подорожал за год более чем на 6%

Стоимость топлива в Москве увеличилась с февраля 2022-го по февраль 2023 года.

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Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации).

Эксперты агентства проанализировали динамику средних цен на топливо в Москве и отметили, что больше всего за год – на 10,6% – подорожал бензин АИ-98.

На втором месте по росту цен – дизельное топливо (+7,4%).