Продажи новых легковых автомобилей и LCV в Петербурге выросли почти на 50%
В январе 2024 года в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 3942 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля (LCV).
По данным аналитического центра «Автомаркетолог» и сети дилерских центров «Прагматика», такой показатель на 49% больше, чем за первый месяц 2023 года.
Лидером рынка новых автомобилей стал китайский бренд Geely (509 шт.), на втором месте – Haval (492 шт.) и на третьем – российская Lada (425 шт.).
Далее в марочном рейтинге расположились – Chery (405 шт.), Changan (268 шт.), Exeed (194 шт.), GAZ (179 шт.), Tank (128 шт.), Omoda (125 шт.), UAZ (107 шт.). Десятку лидеров в январе покинула корейская Kia.
В модельном рейтинге лидируют – Haval Jolion, Lada Granta и Geely Monjaro.
«Рост продаж на 50% в январе был обусловлен низкой базой начала прошлого года. Склады дилерских комплексов в начале года остаются заполненными, многие автосалоны имеют запасы автомобилей на 3-4 месяца вперед. На эту ситуацию накладывается охлаждение потребительского спроса – в январе-феврале продажи новых машин традиционно меньше, чем в среднем по году, плюс к этому добавляется фактор высоких процентных ставок по кредитам и депозитам», – отметил директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.
«В феврале мы видим в Петербурге более высокую динамику продаж новых автомобилей, чем в январе. Скорее всего, рост при сравнении этих двух месяцев составит около 20%», – добавил также г-н Шапринский.