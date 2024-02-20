Продажи новых легковых автомобилей и LCV в Петербурге выросли почти на 50%

«Рост продаж на 50% в январе был обусловлен низкой базой начала прошлого года. Склады дилерских комплексов в начале года остаются заполненными, многие автосалоны имеют запасы автомобилей на 3-4 месяца вперед. На эту ситуацию накладывается охлаждение потребительского спроса – в январе-феврале продажи новых машин традиционно меньше, чем в среднем по году, плюс к этому добавляется фактор высоких процентных ставок по кредитам и депозитам», – отметил директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский.