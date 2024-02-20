Зарядки для электромобилей перейдут на ПО из РФ к 2025 году

С 1 января 2025 года станции быстрой зарядки электромобилей в России должны полностью перейти на отечественное ПО. Об этом говорится в приказе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщает ТАСС.

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В документе также указано, что станции и центральные системы управления, чья эксплуатация начнется после 2024 года, должны поддерживать продвинутые версии протоколов OCPP и OCPI для организации связи между ними.

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что электромобили вряд ли вытеснят с российских дорог машины с бензиновыми и дизельными двигателями, пока не будет развита инфраструктура.