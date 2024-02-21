Два редчайших автобуса-гиганта продают в России

В России продают один из самых больших туристических автобусов Модель Neoplan N128/4 Megaliner выпускали с 1990 по 2003 год. Автобусы оснащали дизельными двигателями Mercedes-Benz, коробкой передач ZF и пневматической подвеской. Но самое интересное это их компоновка. У двухэтажного Megaliner четыре оси — и все поворотные. Салон рассчитан на 90 пассажиров, есть туалет и огромный багажный отсек. Продавец просит за машину два миллиона рублей.
В Тульской области на продажу выставлены сразу два экземпляра редкого Neoplan N128/4 Megaliner. Это большие туристические автобусы, которые немецкая Neoplan Bus GmbH выпускала с 1990 по 2003 год. «Мегалайнеры» имели четыре поворотные оси, два этажа и салон на 90 мест. Двигатели были преимущественно мерседесовские, дизели OM442 объемом 15,1 литра (532 л.с., 1932 Нм), но предлагались также модификации с моторами MAN и Scania. Коробка передач одна — «механика» ZF 8S 180.
Главным достоинством «Мегалайнера» были исполинские размеры. Длина составляла 15 метров, высота — четыре, ширина — 2,5 метра. Места тут было столько, что очень часто в задней части салона делали кухню с барной стойкой. Ну а поскольку это были дальнемагистральные автобусы, то их оснащали и туалетами, причем на обоих этажах. Кресла же можно было ставить как душе угодно: напротив друг друга или в один ряд с широким центральным проходом. Стандартно автобусы комплектовалил пневмоподвеской, толстыми стеклами, снижающими шум во время движения до 15 децибел, АБС и антибуксом.
Продавец «Мегалайнеров» оценил их в два миллиона рублей за каждый. Судя по описанию, пробег машин составляет полмиллиона километров, но двигатели были заменены шесть месяцев назад. По словам продавца, «все работает (и автобусы) полностью готовы к работе». Сегодня в линейке Neoplan ничего подобного нет, хотя модель Skyliner довольно близка к предшественнику. Такие автобусы идут с рядной «шестеркой» MAN D26 и 12-ступенчатой коробкой передач MAN TipMatic. «Скайлайнеры» вмещают 91 сидячего пассажира, плюс пять стоячих и двух на инвалидных колясках. Объем багажного отделения — 11 кубических метров.