Два редчайших автобуса-гиганта продают в России

В России продают один из самых больших туристических автобусов Модель Neoplan N128/4 Megaliner выпускали с 1990 по 2003 год. Автобусы оснащали дизельными двигателями Mercedes-Benz, коробкой передач ZF и пневматической подвеской. Но самое интересное это их компоновка. У двухэтажного Megaliner четыре оси — и все поворотные. Салон рассчитан на 90 пассажиров, есть туалет и огромный багажный отсек. Продавец просит за машину два миллиона рублей.

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В Тульской области на продажу выставлены сразу два экземпляра редкого Neoplan N128/4 Megaliner. Это большие туристические автобусы, которые немецкая Neoplan Bus GmbH выпускала с 1990 по 2003 год. «Мегалайнеры» имели четыре поворотные оси, два этажа и салон на 90 мест. Двигатели были преимущественно мерседесовские, дизели OM442 объемом 15,1 литра (532 л.с., 1932 Нм), но предлагались также модификации с моторами MAN и Scania. Коробка передач одна — «механика» ZF 8S 180.

Авито

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Главным достоинством «Мегалайнера» были исполинские размеры. Длина составляла 15 метров, высота — четыре, ширина — 2,5 метра. Места тут было столько, что очень часто в задней части салона делали кухню с барной стойкой. Ну а поскольку это были дальнемагистральные автобусы, то их оснащали и туалетами, причем на обоих этажах. Кресла же можно было ставить как душе угодно: напротив друг друга или в один ряд с широким центральным проходом. Стандартно автобусы комплектовалил пневмоподвеской, толстыми стеклами, снижающими шум во время движения до 15 децибел, АБС и антибуксом.

Авито

Авито