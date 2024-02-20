Mercedes отзовет по всему миру кроме России 250 тыс. машин

Компания Mercedes-Benz отзовет по всему миру 250 тыс. автомобилей из-за проблем с предохранителями. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что отзывная кампания затронет автомобили AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL. Все машины были произведены в 2023 году. На такие машины были установлены предохранители, которые не соответствуют требованиям по безопасности. Это может привести к выходу силового агрегата из строя. Кроме того, автомобили могут загореться.

Представитель Mercedes-Benz заявил, что в качестве меры предосторожности в таких автомобилях будут заменены определенные детали.