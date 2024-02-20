В Зимбабве будут собирать белорусские автобусы
В Зимбабве начнут сборку белорусских автобусов. Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД республики, страны подписали меморандум о создании сборочного производства на территории африканского государства.
По информации источника, в Зимбабве будут собирать машины «Белкоммунмаша». Какие модели заинтересовали африканскую сторону, не уточняется.
Само соглашение заключили на полях белорусско-зимбабвийского бизнес-форума. Всего в мероприятии приняли участие свыше 60 представителей компаний и ведомств двух стран. В их числе крупнейшие предприятия-экспортеры, академическое сообщество, а также профильные министерства.
Напомним, что в 2022 году африканская Республика Того закупила 22 белорусских автобуса МАЗ-131020 с местами на крыше. Вместительное транспортное средство нижнего ценового сегмента специально создавалось для беднейших стран мира. Всего до 2025 года правительство Того планировало закупить 150 подобных машин.