В Зимбабве будут собирать белорусские автобусы

В Зимбабве начнут сборку белорусских автобусов. Как сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу МИД республики, страны подписали меморандум о создании сборочного производства на территории африканского государства.

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По информации источника, в Зимбабве будут собирать машины «Белкоммунмаша». Какие модели заинтересовали африканскую сторону, не уточняется.

Само соглашение заключили на полях белорусско-зимбабвийского бизнес-форума. Всего в мероприятии приняли участие свыше 60 представителей компаний и ведомств двух стран. В их числе крупнейшие предприятия-экспортеры, академическое сообщество, а также профильные министерства.