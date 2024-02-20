Циклон «Ваня» подогрел интерес владельцев авто к подземной парковке

Циклоны, которые принесли в Москву рекордные снегопады, а также острый дефицит свободных парковок во дворах, подстегнули интерес жителей столицы к покупке и аренде машино-мест в подземных паркингах. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Московский комсомолец».

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Ранее на Россию обрушились снегопады и ледяные дожди из-за циклона «Ваня». В результате за одни только сутки в Москве выпало до 30% месячной нормы осадков. Сугробы в столичном регионе побили исторические рекорды. При этом и после ухода «Вани» в Москве продолжались снегопады. В частности, 15 февраля сильный снегопад в столице привел к резкому ухудшению видимости, а утренние пробки достигли восьми баллов.

После мощного снегопада «Ваня» в декабре 2023 года спрос на покупку машино-мест в подземных парковках вырос на 30%, а на аренду - на 80%, рассказал директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков.

В среднем в декабре прошлого года арендовать на месяц машино-место в Москве можно было за 12 тыс. руб., сейчас же ставка увеличилась до 15–17 тыс. руб., а в ряде локаций — до 20 тыс. руб.

При этом, по данным директора по развитию Est-a-Tet Романа Родионцева, инвесторы проявляют повышенный интерес к покупке парковок в новостройках, которые затем сдают в аренду жителям домов.