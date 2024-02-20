ГИБДД проведет усиленный рейд в Москве на февральские праздники

Госавтоинспекция Москвы сообщила о запланированном рейде против пьяных водителей, который пройдет с 22 по 25 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД проведут усиленный ред. В связи с этим в ведомстве призвали водителей не садиться за руль в нетрезвом виде, пользуясь в таких случаях общественным транспортом.

«В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 22 февраля по 25 февраля Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — сообщили в ГИБДД.

Помимо этого, в Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения не игнорировать проблему нетрезвого вождения — своевременно обращаться в полицию при встрече с неадекватными водителями. В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Госавтоинспекции готовы оперативно реагировать на все подобные сообщения.