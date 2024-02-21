Российские ученые создали не имеющее аналогов мотор-колесо для электрокаров

«Проблема заключалась в том, что все существующие мотор-колеса имеют большие габариты и массу, либо ограниченный диапазон регулирования параметров движения. Это приводит к повышенному потреблению заряда батареи, установленной на транспорте. Кроме того, их сложно использовать в гоночных автомобилях с широким диапазоном скоростей и моментов. А нам совместно с кандидатом технических наук Иваном Чуйдуком и группой молодых ученых впервые в России удалось решить задачу диапазона частоты вращения при меньших примерно на 25% габаритах мотор-колеса», — заявил профессор кафедры электропривода, мехатроники и электромеханики Политехнического института ЮУрГУ Сергей Ганджа.