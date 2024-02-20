Суд признал нарушением проезд на желтый свет

При несоблюдении правил проезда регулируемых перекрестков велика опасность создания аварийных ситуаций. При этом ДТП на перекрестках, как правило, очень серьезные. А что касается оспаривания наказания в ГИБДД, хочу сказать, доказать, что у водителя не было возможности остановиться перед перекрестком на запрещающий желтый сигнал, если не было экстренной ситуации, очень сложно. Чаще всего это была невнимательность водителя".