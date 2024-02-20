Кассационный суд признал нарушением проезд на желтый свет
Третий кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела сделал принципиальное разъяснение: проезд на желтый сигнал светофора наказуем. Точка.
Добиться снисхождения попытался житель Мурманска, некий гражданин П. Он как-то пролетел на желтый свет и попал в аварию.
"Факт административного правонарушения зафиксирован работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством, имеющим функцию фотосъемки", - говорится в материалах дела.
За проезд на желтый свет мужчину оштрафовали на тысячу рублей. Третий кассационный суд признал решение совершенно законным. Теперь на такие правовые позиции должны ориентироваться все нижестоящие инстанции, а главное - водители.
Желтый сигнал светофора является запрещающим и свидетельствует о скорой смене сигналов. Увидели желтый - тормозите.
"Я считаю привлечение к ответственности граждан, игнорирующих ПДД при проезде регулируемых перекрестков, вполне обоснованным, - сказал юрист, замглавного редактора радио "Автодор" Сергей Смирнов.
Он напомнил, что в правилах действительно есть оговорка, позволяющая проехать на запрещающий желтый сигнал светофора. Но это касается исключительно экстренных случаев, подчеркивает эксперт.
"В обычной дорожной обстановке водитель, подъезжая к регулируемому перекрестку, должен учитывать дорожные условия, интенсивность движения, а также работу светофора, - говорит Сергей Смирнов. - И еще: перед тем как загорится желтый сигнал, на светофоре включается мигающий зеленый, который предупреждает водителей о скором переключении разрешающего сигнала светофора на запрещающий.
Доказать, что у водителя не было возможности остановиться перед перекрестком на загоревшийся запрещающий желтый сигнал, если не было экстренной ситуации, очень сложно.
При несоблюдении правил проезда регулируемых перекрестков велика опасность создания аварийных ситуаций. При этом ДТП на перекрестках, как правило, очень серьезные. А что касается оспаривания наказания в ГИБДД, хочу сказать, доказать, что у водителя не было возможности остановиться перед перекрестком на запрещающий желтый сигнал, если не было экстренной ситуации, очень сложно. Чаще всего это была невнимательность водителя".
Стоит напомнить, что ранее Верховный суд не раз подтверждал привлечение водителей за проезд на желтый сигнал светофора именно как на запрещающий. Да и, кстати, в России уже более года активно оборудуются камерами регулируемые перекрестки.
А на основании данных камер водителям выносятся штрафы в том числе за проезд на желтый сигнал.