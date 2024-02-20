Renault привезет на автосалон в Женеве гидроцикл, сноускутер и электрофойл
Компания Renault покажет в Женеве парусник, велосипед и сноускутер. Все эти проекты реализованы вместе с французскими стартапами и приурочены к премьере электрического Renault 5, которая тоже состоится в рамках Женевского автосалона. Renault считает себя не просто производителем автомобилей, но также брендом активного образа жизни, поэтому взяла на себя смелось исследовать различные формы персональной мобильности.
Главной премьерой Renault на Женевском автосалоне, который пройдет с 26 февраля по 3 марта, станет электрический хэтчбек Renault 5, созданный по мотивам одноименного концепта 2021 года. На стенде марки также будут присутствовать модели Megane, Scenic, Espace и Rafale. Кроме того, Renault покажет пять уникальных проектов, реализованных в сотрудничестве с французскими стартапами — так называемые 5 Movements. Каждый проект посвящен одной из природных стихий — земле, воде, воздуху и снегу — и, по сути, представляет собой исследование в области персональной мобильности.
Тут есть складной ял с жестким корпусом от фирмы Reverso, который для удобства перевозки разбирается на четыре части. Лодку изготавливают вручную из самых лучших материалов, плюс она стильно выглядит и способна развивать 45 километров в час. Также Renault покажет электрический велосипед Evol BMX, спроектированный при участии известного французского архитектора Винсента Косте. Отдыху на воде посвящены также электрический гидроцикл Searacer, получивший награду A' Design Award, и электрофойл с запасом энергии на полтора часа работы. Ну а любителям зимы понравится сноускутер Moonbike, который требует минимального обслуживания из-за отсутствия цепных или ременных приводов.
Что касается Renault 5, то он базируется на новой модульной «тележке» AmpR Small — унификация с обычной CMF-B достигает 70 процентов. Электромотор объединён в один модуль с редуктором, инвертором и зарядным устройством и установлен на передней оси. Тяговая батарея смонтирована под полом, она легче аккумулятора Renault Zoe, но ни емкость, ни ожидаемый запас хода пока неизвестны. Зато уже объявлено, что у Renault 5 будет «горячая» производная — хот-хэтч Alpine A290.