Renault привезет на автосалон в Женеве гидроцикл, сноускутер и электрофойл

Компания Renault покажет в Женеве парусник, велосипед и сноускутер. Все эти проекты реализованы вместе с французскими стартапами и приурочены к премьере электрического Renault 5, которая тоже состоится в рамках Женевского автосалона. Renault считает себя не просто производителем автомобилей, но также брендом активного образа жизни, поэтому взяла на себя смелось исследовать различные формы персональной мобильности.

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Главной премьерой Renault на Женевском автосалоне, который пройдет с 26 февраля по 3 марта, станет электрический хэтчбек Renault 5, созданный по мотивам одноименного концепта 2021 года. На стенде марки также будут присутствовать модели Megane, Scenic, Espace и Rafale. Кроме того, Renault покажет пять уникальных проектов, реализованных в сотрудничестве с французскими стартапами — так называемые 5 Movements. Каждый проект посвящен одной из природных стихий — земле, воде, воздуху и снегу — и, по сути, представляет собой исследование в области персональной мобильности.

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Renault

Тут есть складной ял с жестким корпусом от фирмы Reverso, который для удобства перевозки разбирается на четыре части. Лодку изготавливают вручную из самых лучших материалов, плюс она стильно выглядит и способна развивать 45 километров в час. Также Renault покажет электрический велосипед Evol BMX, спроектированный при участии известного французского архитектора Винсента Косте. Отдыху на воде посвящены также электрический гидроцикл Searacer, получивший награду A' Design Award, и электрофойл с запасом энергии на полтора часа работы. Ну а любителям зимы понравится сноускутер Moonbike, который требует минимального обслуживания из-за отсутствия цепных или ременных приводов.

Renault