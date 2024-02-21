В Красногорске байкеру сломали ногу за гонки по дворам

В Красногорске экс-кандидат в депутаты сломал ногу мотоциклисту, катавшемуся по двору. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что Антон Кальницкий катался на мотоцикле около своего дома по Тихому переулку в деревне Аристово. Он услышал грубую брань в свой адрес, а когда остановился, к нему подбежал гулявший с ребенком бизнесмен Данил Стрельцов и начал бить мотоциклиста. Как утверждает Антон, доехал до парковки, но Стрельцов догнал его и ударил по ноге так, что она сложилась пополам.