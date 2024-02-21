Изучаем характеристики нового 326-сильного хот-хэтча Cupra Born VZ

К выходу на европейский рынок готовится Cupra Born VZ — новая модель испанской премиальной марки, в свое время отделившейся от Seat. В названии электрического хэтчбека есть обозначение VZ, что расшифровывается как veloz («быстрый» в переводе испанского). И Born VZ получился действительно быстрым: «заряженный» хэтчбек способен разгоняться с места до «сотни» за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 километров в час против 160 километров в час у обычного Born.

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Cupra Born — это ближайший родственник Volkswagen ID.3. В движение хэтчбек приводит единственный электромотор на задней оси (двухмоторная установка и полный привод для модели не предусмотрены). У «заряженного» Born VZ отдача электродвигателя увеличена на 95 лошадиных сил, до 326 сил. Емкость батареи тоже увеличили, с 77 до 79 киловатт-часов, в результате чего электрохэтч может проезжать без подзарядки 570 километров вместо прежних 548 километров.

Cupra

Cupra

Cupra

От стандартной модели драйверский Born VZ отличается перенастроенной адаптивной подвеской DCC Sport с новыми амортизаторами, более жесткими пружинами и стабилизаторами, а также усиленными тормозами.

У такого хэтчбека 20-дюймовые колесные диски с медными вставками, спортивные кресла-ковши и экран мультимедийной системы диагональю 12,9 дюйма вместо стандартного для модели 12-дюймового. Опционально предложена аудиосистема Sennheiser с десятью динамиками. Также доступны два эксклюзивных оттенка кузова — зеленый Dark Forest и черный Midnight Black.