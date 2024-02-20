Новую Lada Iskra заметили на дорогах Тольятти во время испытаний
Компания АвтоВАЗ продолжает тестирование прототипов бюджетной модели Lada Iskra. На этот раз фотошпионам удалось снять на видео проезд замаскированной машины в Автозаводском районе Тольятти. Известно, что специалисты отечественного концерна находятся на этапе дорожных испытаний разных версий автомобиля. После начале серийной сборки модель будет доступна покупателям в кузовах седан и универсал. При этом АвтоВАЗ никак не комментирует подробности данного проекта.
На коротком ролике, снятым на видеорегистратор, закамуфлированная Lada Iskra проезжает по одной из дорог Тольятти, уйдя на разворот. Судя по заклеенным задним стеклам, инженеры АвтоВАЗа проводят ресурсные испытания прототипа с манекенами, которые имитируют пассажиров в салоне. Кроме того, пользователи Сети обратили внимание на отклеенный кусок маскировки на заднем бампере.
Lada Iskra построена на платформе CMF-B-LS, которая лежит в основе моделей Logan и Sandero третьего поколения, которые выпускают в Румынии и Марокко. Ожидается, что российский бюджетник получит множество компонентов, используемых в соплатформенных автомобилях. При этом комплектующие будут отечественного производства.
Серийный выпуск Lada Iskra намечен на начало 2025 году. Новая модель будет доступна покупателям в кузовах седан и универсал.
В начале января стало известно, какие агрегаты готовят для будущей Lada Iskra. В топовой версии автомобиль получит 1,8-литровый двигатель, укомплектованный вариатором.