Новую Lada Iskra заметили на дорогах Тольятти во время испытаний

Компания АвтоВАЗ продолжает тестирование прототипов бюджетной модели Lada Iskra. На этот раз фотошпионам удалось снять на видео проезд замаскированной машины в Автозаводском районе Тольятти. Известно, что специалисты отечественного концерна находятся на этапе дорожных испытаний разных версий автомобиля. После начале серийной сборки модель будет доступна покупателям в кузовах седан и универсал. При этом АвтоВАЗ никак не комментирует подробности данного проекта.

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На коротком ролике, снятым на видеорегистратор, закамуфлированная Lada Iskra проезжает по одной из дорог Тольятти, уйдя на разворот. Судя по заклеенным задним стеклам, инженеры АвтоВАЗа проводят ресурсные испытания прототипа с манекенами, которые имитируют пассажиров в салоне. Кроме того, пользователи Сети обратили внимание на отклеенный кусок маскировки на заднем бампере.

Lada Iskra построена на платформе CMF-B-LS, которая лежит в основе моделей Logan и Sandero третьего поколения, которые выпускают в Румынии и Марокко. Ожидается, что российский бюджетник получит множество компонентов, используемых в соплатформенных автомобилях. При этом комплектующие будут отечественного производства.

Серийный выпуск Lada Iskra намечен на начало 2025 году. Новая модель будет доступна покупателям в кузовах седан и универсал.