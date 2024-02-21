История «Красного Гиганта» – самого длинного седельного тягача в мире

Брайан Дакс из Ту-Риверс, штат Висконсин, потратил несколько лет, чтобы превратить свой старенький тягач Diamond Reo 1990 года в самый необычный и самый длинный седельный тягач в мире, получивший название Red Giant или – «Красный Гигант».

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В итоге он стал не просто домом на колёсах, а передвижным медиацентром и рекламная площадка с двумя огромными светодиодными экранами и мощным звуком.

Еще в 1990 году, когда Брайан купил этот грузовик, его нужно было специально заказывать – в то время Diamond Reo уже находился на грани закрытия, и его тягач стал одним из последних грузовиков, произведённых компанией.

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Тягач был собран вручную в Гаррисберге, штат Пенсильвания, и на его изготовление ушло три недели. Сначала он имел колесную базу 6,6 метра, двигатель Caterpillar 3406B мощностью 425 л.с., 18-ступенчатую коробку передач и спальный отсек Double Eagle длиной 2,3 метра.

Брайан и его Rio проехали много миль, работая на Wisconsin Express Lines и Kaukauna Cheese.

В 1997 году и Брайан оказался в Пенсаколе, штат Флорида, где встретил бывшего боксера и тренера Роя Джонса-старшего. Они стали друзьями, и в какой-то момент Рой упомянул Брайану, что хочет сделать что-то особенное для своего сына Роя Джонса-младшего, который стал чемпионом мира по боксу.

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Брайан предложил повесить портрет его сына на боковой стороне трейлера, чтобы все могли его увидеть. Так они и сделали. Рой-младший, увидев такой подарок, посоветовал Брайану продавать рекламу на своём грузовике. Так появилась идея Redt Giant.

Шесть лет назад Брайан, проехав к этому времени более 4 миллионов километров на своем Reo, решил превратить его в передвижной рекламный щит.

Он отвез грузовик в компанию S&J Truck Sales, специализирующейся на удлинении рам грузовиков. Брайан попросил их сделать грузовик самым длинным седельным тягачом в мире.

Carakoom

Изначально он планировал потратить около 75 000 долларов на замену направляющих рамы и покраску грузовика, но в итоге бюджет вырос до 750 000 долларов.

В итоге колёсная база выросла до 10,9 метра, а по бортам гигантского спального отсека появились выдвижные панели, на которых размещены светодиодные экраны.

Эти экраны могут использоваться для показа рекламных объявлений, что создает новый источник дохода для владельца грузовика. Грузовик по-прежнему приводится в движение двигателем Cat 3406B и имеет 18-ступенчатую коробку передач.

Carakoom

Всю деревянную отделку внутри изготовила компания Rockwood на заказ. В сцепке со специальным полуприцепом общая длина достигает 28 метров!

Брайан говорит, автопоезд получился слишком тяжёлым, поэтому больше не может перевозить грузы без особого разрешения. Ещё бы, ведь снаряженная масса автопоезда превышает 32 тонны!

Daktronics установила компьютерные системы и два больших светодиодных экрана. Брайан говорит, что его навыков хватает только для того, чтобы включать и выключать их.

Carakoom

Эта рекламная система может показывать разные виды рекламы, включая фото, видео и прямые трансляции. Она также сама по себе интересна, благодаря потрясающей графике и звуку.

Рекламу можно легко перевернуть с одной стороны грузовика на другую. Грузовик также оснащен спутниковым телевидением, Blue Ray и DVD-плеером, видеоиграми и Wi-Fi.

Carakoom