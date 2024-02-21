В Госдуме предложили запретить сделки с авто без согласия одного из супругов

Партия «Новые люди» во главе с замруководителя фракции Сарданой Аксентьевой хочет ввести новое правило в отношении сделок с авто. Документ появился в думской базе данных. В представленном ими законопроекте предлагается требовать письменное согласие от обоих супругов на проведение операций, связанных с личными автомобилями, мотоциклами, снегоболотоходами, мотовездеходами и снегоходами.

«Супруг, чье письменное согласие на совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки», — говорится в тексте законопроекта.

Для вступления нового закона в силу придется дополнять Семейный кодекс РФ. Сейчас в нем говорится, что при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с разрешения другого супруга. Нотариальное согласие требуется, если речь идет об операциях с имуществом, права на которое подлежит госрегистрации.