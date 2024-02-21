В Курске суд наказал водителя, который толкал автомобиль в нетрезвом состоянии

В Курске суд наказал по уголовной статье водителя, который толкал свой автомобиль в нетрезвом состоянии. В итоге суд конфисковал его автомобиль. Как выяснилось, это уже устоявшаяся судебная практика, и подобное передвижение транспортного средства также считается его управлением.

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Итак, некий Сергей Дудин в начале сентября прошлого года, держась левой рукой за стойку, а правой за руль, перемещал свой неисправный автомобиль по проезжей части. Им заинтересовались сотрудники ГИБДД. И они быстро установили, что автовладелец пьян. Кроме того, выяснилось, что ранее он уже лишался прав за нетрезвое вождение и в момент этого происшествия считался подвергнутым наказанию. Поэтому в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК.

В суде обвиняемый свою вину признал. И суд, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств в виде трех малолетних детей, назначил ему штраф 40 тысяч рублей, лишение прав на 2 года. Кроме того, автомобиль, зарегистрированный на супругу осужденного, судом конфискован и обращен в доход государства.

Если человек воздействует на машину и та передвигается в пространстве - это управление

Это не первое и не единственное подобное решение. Например, в прошлом году в Магнитогорске нетрезвый водитель решил переставить неисправный автомобиль в другое место. Сотрудники ГИБДД застали его в тот момент, когда он толкал машину. От медицинского освидетельствования водитель отказался. Выяснилось, что ранее он был уже лишен прав за нетрезвое вождение. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ, а также лишил прав на 2,5 года. На момент совершения преступления его автомобиль был куплен по договору купли-продажи, но не поставлен на учет в ГИБДД. Тем не менее его конфисковали.

Так почему же тот, кто толкает машину, также считается водителем? Дело в том, что в Постановлении Пленума Верховного суда N20 2019 года разъясняется, что считать управлением транспортным средством. В нем говорится, что "при рассмотрении дел об административных правонарушениях в области дорожного движения необходимо учитывать, что управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве (вне зависимости от запуска двигателя)".