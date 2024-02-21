АвтоВАЗ запустил сервисную кампанию по регулировке дворников на новых Lada Vesta

Владельцы новых гарантийных LADA Vesta столкнулись с неожиданной проблемой
«АвтоВАЗ» начал еще одну сервисную кампанию, связанную с LADA Vesta. На этот раз целью станет устранение проблемы, возникающей на ряде еще гарантийных машин, когда стеклоочистители задевают за стойку или за рычаг второго очистителя.
Согласно заводскому предписанию №85-23, при обнаружении на автомобиле факта задевания щетки стеклоочистителя за стойку или рычаг второй щетки дилер LADA обязан устранить это путем регулировки или замены привода стеклоочистителя с датой выпуска не ранее 11 августа 2023 года.
«Все необходимые работы будут выполнены при первом посещении автоцентра (например, во время очередного ТО). Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев LADA», — отмечает профильный ресурс «Лада.онлайн».
Напомним, в конце января «Автоновости дня» сообщили о еще двух сервисных кампаниях «АвтоВАЗа», касающихся LADA Vesta NG и внедорожников LADA Niva Legend. Первые, как выяснилось, нуждаются в обновлении программного обеспечения гидроагрегата антиблокировочной системы тормозов (ABS), а вторые — в замене сепаратора паров бензина на аналог от другого производителя.