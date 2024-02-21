АвтоВАЗ запустил сервисную кампанию по регулировке дворников на новых Lada Vesta

«АвтоВАЗ» начал еще одну сервисную кампанию, связанную с LADA Vesta. На этот раз целью станет устранение проблемы, возникающей на ряде еще гарантийных машин, когда стеклоочистители задевают за стойку или за рычаг второго очистителя.

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Согласно заводскому предписанию №85-23, при обнаружении на автомобиле факта задевания щетки стеклоочистителя за стойку или рычаг второй щетки дилер LADA обязан устранить это путем регулировки или замены привода стеклоочистителя с датой выпуска не ранее 11 августа 2023 года.

«Все необходимые работы будут выполнены при первом посещении автоцентра (например, во время очередного ТО). Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев LADA», — отмечает профильный ресурс «Лада.онлайн».