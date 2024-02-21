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Владельцы новых гарантийных LADA Vesta столкнулись с неожиданной проблемой

«АвтоВАЗ» начал еще одну сервисную кампанию, связанную с LADA Vesta. На этот раз целью станет устранение проблемы, возникающей на ряде еще гарантийных машин, когда стеклоочистители задевают за стойку или за рычаг второго очистителя.

АвтоВАЗ запустил сервисную кампанию по регулировке дворников на новых Lada Vesta
© АвтоВАЗ

Согласно заводскому предписанию №85-23, при обнаружении на автомобиле факта задевания щетки стеклоочистителя за стойку или рычаг второй щетки дилер LADA обязан устранить это путем регулировки или замены привода стеклоочистителя с датой выпуска не ранее 11 августа 2023 года.

«Все необходимые работы будут выполнены при первом посещении автоцентра (например, во время очередного ТО). Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев LADA», — отмечает профильный ресурс «Лада.онлайн».

Напомним, в конце января «Автоновости дня» сообщили о еще двух сервисных кампаниях «АвтоВАЗа», касающихся LADA Vesta NG и внедорожников LADA Niva Legend. Первые, как выяснилось, нуждаются в обновлении программного обеспечения гидроагрегата антиблокировочной системы тормозов (ABS), а вторые — в замене сепаратора паров бензина на аналог от другого производителя.

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