Родстер "Крым" на базе Lada Kalina переделают в фастбэк

В России разрабатывается новый автомобиль на базе родстера «Крым». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

© Газета.ру

«Работающее при Бауманке Конструкторское бюро молодежи прорабатывает на базе родстера «Крым» четырехместный среднемоторный фастбэк» — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что колесная база машины составит 2950 мм. У исходного родстера между осями колес 2470 мм. То есть прибавка составит 480 мм. Высота машины — 1363 мм. О том, получит ли автомобиль имя собственное или будет частью проекта «Крым», не сообщается.