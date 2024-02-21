В России могут появиться новые бюджетные аналоги «Весты» и «Гранты»
Автомобили из Индии и Ирана не адаптированы к нашим условиям эксплуатации, и на них еще нет запчастей в России, но если «закрыть» эти вопросы, они вполне могли бы составить конкуренцию отечественному автопрому. Так считает автоэксперт и гендиректор сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Дмитрий Демчук.
«Иранские машины, завезенные параллельным импортом, не обеспечены заводской поддержкой и запасом запчастей в России. Авто имеют слабую техническую часть: непродуманная эргономика, низкое качество пластика и деталей. Сомнения вызывает модернизация двигателей. Кроме того, автомобили из Персидского залива не предназначены для российского климата: отсутствует подогрев стекол и сидений», — пояснил Дмитрий Демчук.
При этом эксперт отметил, что после доработки и организации бесперебойных поставок запчастей машины из Ирана и Индии могли бы стать полноправными «игроками» бюджетного сегмента российского авторынка.
Еще один повод так считать, по мнению Демчука, заключается в том, что прототипами иранских и индийских автомобилей были модели успешных европейских брендов. Например, седан Iran Khodro Tara образца 2021 года построен на базе французского Peugeot 301 2012 года.
«Из индийского автопрома для России наиболее интересными окажутся кроссоверы и седаны. Они более экономичны в эксплуатации по сравнению с западными аналогами и доступны для широкого круга покупателей. Тем не менее индийские автомобили не приспособлены к зимним условиям и климатическим перепадам. Как и с иранскими машинами, здесь необходимо усовершенствовать отопительную систему, подогрев и подогнать подшипники», — добавил Дмитрий Демчук.