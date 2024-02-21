В России могут появиться новые бюджетные аналоги «Весты» и «Гранты»

«Из индийского автопрома для России наиболее интересными окажутся кроссоверы и седаны. Они более экономичны в эксплуатации по сравнению с западными аналогами и доступны для широкого круга покупателей. Тем не менее индийские автомобили не приспособлены к зимним условиям и климатическим перепадам. Как и с иранскими машинами, здесь необходимо усовершенствовать отопительную систему, подогрев и подогнать подшипники», — добавил Дмитрий Демчук.