Появились подробности о новом гиперкаре от Porsche

Об этом в разговоре с австралийским СarsSales обмолвился глава Porsche Оливер Блюм. По его словам, шоу-кар Mission X, представленный летом прошлого года, «собрал множество восторженных отзывов», и это стало «отличной мотивацией, чтобы заняться разработкой серийной машины». В случае, если проекту мощного гиперкара дадут зеленый свет, он станет четверым флагманом марки после моделей 959, Carrera GT и 918 Spyder.

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По слухам, серийный гиперкар построят на 900-вольтовой архитектуре с батареей, расположенной за сиденьями, а отношение мощности к массе составит эталонные 1:1. Также известно, что прижимная сила у гиперкара будет больше, чем у 911 GT3 RS (показатель купе — 860 кг на 285 км/ч), а заряжаться он будет в два раза быстрее Taycan Turbo S.

В Porsche рассчитывают, что серийное воплощение Mission X сможет отобрать звание самого быстрого дорожного автомобиля у Mercedes-AMG One.

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

Porsche

В конкуренты будущему гиперкару Porsche уже записали 1914-сильный хорватский Rimac Nevera, который уже стал быстрейшим дорожным электрокаром Нюрбургринга. Значится в конкурентах и Lotus Evija с электрической установкой на 2000 лошадиных сил.