Объявлены цены на новый Toyota Land Cruiser Prado

Представляя в 2023 году новое поколение Toyota Land Cruiser Prado, компания Toyota заявила, что его минимальная стоимость составит около 50 000 долларов (4,6 млн рублей). И теперь объявлены официальные цены на внедорожник, который на некоторых рынках, включая Европу, будет известен как Land Cruiser 250.

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Новый Toyota Land Cruiser Prado 2024 модельного года будет доступен в трех комплектациях со стартовой ценой 57 445 долларов (5,3 млн рублей). Для сравнения, модель 2021 года в свое время стоила минимум 85 665 долларов (7,9 млн рублей). При этом предыдущая версия внедорожника вмещала до восьми пассажиров и могла буксировать прицепы массой до 3,7 тонны, тогда как новый внедорожник имеет пятиместную конфигурацию салона, а возможности буксировки у него ограничены на отметке 2,7 тонны.

В 57 445 долларов (5,3 млн рублей) производитель оценил базовую конфигурацию Toyota Land Cruiser 1958. Средняя комплектация обойдется в 63 445 долларов (5,8 млн рублей), а топовая конфигурация Land Cruiser First Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом в 5000 экземпляров, стоит 76 445 долларов (7,1 млн рублей). Внедорожник будет предлагаться в семи расцветках кузова, включая черную, жемчужно-белую и голубую.