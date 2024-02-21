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В грязь лицом: внедорожные версии

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Nissan Frontier Forsberg Edition. Пикап получил спецверсию в стилистике гоночного прототипа, победившего на ралли NORRA 500 в Мексике.
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Nissan Frontier Forsberg Edition. Пикап получил спецверсию в стилистике гоночного прототипа, победившего на ралли NORRA 500 в Мексике. 
© Motor.ru
Отличия от стандартного грузовичка ограничиваются аксессуарами. В их числе — наклейки с наименованием раллийной команды Forsberg Racing и компоненты из гаммы Nismo Off Road.
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Отличия от стандартного грузовичка ограничиваются аксессуарами. В их числе — наклейки с наименованием раллийной команды Forsberg Racing и компоненты из гаммы Nismo Off Road. 
© Motor.ru
Машина обрела лифтованную подвеску, верхние кованые рычаги и амортизаторы с оптимизированными параметрами. 17-дюймовые колёсные диски обуты в резину Yokohama Geolandar X-AT.
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Машина обрела лифтованную подвеску, верхние кованые рычаги и амортизаторы с оптимизированными параметрами. 17-дюймовые колёсные диски обуты в резину Yokohama Geolandar X-AT. 
© Motor.ru
Кроме того, автомобиль оснащён иным выпуском, защитой порогов и крышным багажником с дополнительным светом. Набор за 9999 долларов можно будет купить осенью вместе с новым экземпляром или поставить на уже имеющийся.
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Кроме того, автомобиль оснащён иным выпуском, защитой порогов и крышным багажником с дополнительным светом. Набор за 9999 долларов можно будет купить осенью вместе с новым экземпляром или поставить на уже имеющийся. 
© Motor.ru

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Isuzu D-Max Double Cab ARB Outdoor Kit. Другой японский пикап превратился во внедорожный автодом.
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Isuzu D-Max Double Cab ARB Outdoor Kit. Другой японский пикап превратился во внедорожный автодом. 
© Motor.ru
Фирма ARB из Австралии, специализирующаяся на создании аксессуаров для разных внедорожников, показала очередной комплект доработок. Доступно три вида палаток на крышу: все они сочетаются с кунгом.
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Фирма ARB из Австралии, специализирующаяся на создании аксессуаров для разных внедорожников, показала очередной комплект доработок. Доступно три вида палаток на крышу: все они сочетаются с кунгом. 
© Motor.ru
В грузовом отсеке можно разместить кухню с газовой плитой, раковиной и ящиками для хранения мелочей. Ещё предложены холодильник и раскладной тент для приготовления пищи на открытом воздухе.
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В грузовом отсеке можно разместить кухню с газовой плитой, раковиной и ящиками для хранения мелочей. Ещё предложены холодильник и раскладной тент для приготовления пищи на открытом воздухе. 
© Motor.ru
Для эксплуатации машины на серьёзном бездорожье предлагаются сэндтраки и набор, в который входят буксировочный трос, крюки и кожаные перчатки. Ещё предусмотрены система крепления аксессуаров, особые колёсные диски и «зубастые» покрышки.
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Для эксплуатации машины на серьёзном бездорожье предлагаются сэндтраки и набор, в который входят буксировочный трос, крюки и кожаные перчатки. Ещё предусмотрены система крепления аксессуаров, особые колёсные диски и «зубастые» покрышки. 
© Motor.ru
Kia Sorento X-Pro. Обновлённый кроссовер обрёл заводское «внедорожное» исполнение.
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Kia Sorento X-Pro. Обновлённый кроссовер обрёл заводское «внедорожное» исполнение. 
© Motor.ru

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У него антрацитовые пятиспицевые колёса диаметром 17 дюймов, «зубастые» высокопрофильные покрышки BF Goodrich, практичные бамперы, усиленные рейлинги, богатая комплектация и безальтернативный полный привод.
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У него антрацитовые пятиспицевые колёса диаметром 17 дюймов, «зубастые» высокопрофильные покрышки BF Goodrich, практичные бамперы, усиленные рейлинги, богатая комплектация и безальтернативный полный привод. 
© Motor.ru
Эта модификация оказалась наиболее приспособленной для буксировки прицепа, но разница с прочими вариантами не слишком велика.
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Эта модификация оказалась наиболее приспособленной для буксировки прицепа, но разница с прочими вариантами не слишком велика. 
© Motor.ru
В остальном версия для Северной Америки не отличается от южнокорейской. Рестайлинг принёс ей изменённые внешний вид и интерьер, а список базового оснащения стал шире.
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В остальном версия для Северной Америки не отличается от южнокорейской. Рестайлинг принёс ей изменённые внешний вид и интерьер, а список базового оснащения стал шире. 
© Motor.ru
Honda Ridgeline TrailSport. Заводской внедорожный вариант появился и у японского грузовичка.
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Honda Ridgeline TrailSport. Заводской внедорожный вариант появился и у японского грузовичка. 
© Motor.ru
Пикап с несущим кузовом получил на американском рынке покрышки A/T диаметром 18 дюймов, специальные настройки амортизаторов и пружин, эксклюзивные стабилизаторы поперечной устойчивости.
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Пикап с несущим кузовом получил на американском рынке покрышки A/T диаметром 18 дюймов, специальные настройки амортизаторов и пружин, эксклюзивные стабилизаторы поперечной устойчивости. 
© Motor.ru

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Кроме того, новую версию можно опознать по наружному декору и ярко-синему цвету. Задний борт снабжён большой надписью с наименованием модели. Кроме того, установлены серебристые пятиспицевые колёса, чёрная решётка радиатора лишена хрома, а в интерьере добавлены оранжевые акценты.
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Кроме того, новую версию можно опознать по наружному декору и ярко-синему цвету. Задний борт снабжён большой надписью с наименованием модели. Кроме того, установлены серебристые пятиспицевые колёса, чёрная решётка радиатора лишена хрома, а в интерьере добавлены оранжевые акценты. 
© Motor.ru
Клиренс не изменился. Техника тоже стандартная: 3,5-литровый мотор (284 лошадиные силы, 355 Нм) сочетается с автоматом и полным приводом
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Клиренс не изменился. Техника тоже стандартная: 3,5-литровый мотор (284 лошадиные силы, 355 Нм) сочетается с автоматом и полным приводом 
© Motor.ru
Genesis GV70 Project Overland. Корейский премиум-бренд и немецкая мастерская delta4x4 превратили кроссовер в подобие экспедиционного внедорожника.
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Genesis GV70 Project Overland. Корейский премиум-бренд и немецкая мастерская delta4x4 превратили кроссовер в подобие экспедиционного внедорожника. 
© Motor.ru
Клиренс увеличен, колея стала шире на 50 миллиметров, а стоковые колёса заменены дисками KlassikB диаметром 18 дюймов с резиной Continental ATR.
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Клиренс увеличен, колея стала шире на 50 миллиметров, а стоковые колёса заменены дисками KlassikB диаметром 18 дюймов с резиной Continental ATR. 
© Motor.ru
На крыше расположился багажник с диодным светом, в бампере появились дополнительные прожекторы.
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На крыше расположился багажник с диодным светом, в бампере появились дополнительные прожекторы. 
© Motor.ru

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В Европе модель продаётся с 2,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (304 лошадиные силы, 421,7 Нм) и 2,2-литровым дизелем (201 сила, 440 Нм). Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, привод полный.
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В Европе модель продаётся с 2,5-литровой бензиновой «турбочетвёркой» (304 лошадиные силы, 421,7 Нм) и 2,2-литровым дизелем (201 сила, 440 Нм). Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, привод полный. 
© Motor.ru
Volkswagen Taigun GT Edge Trail Edition. Бюджетный паркетник обрёл особую версию в Индии. По сути вседорожник является местным собратом модели T-Cross для Европы.
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Volkswagen Taigun GT Edge Trail Edition. Бюджетный паркетник обрёл особую версию в Индии. По сути вседорожник является местным собратом модели T-Cross для Европы. 
© Motor.ru
Новое исполнение отличается чёрно-красными наклейками, поперечинами над рейлингами, тёмными колёсами, «злой» резиной, контрастной крышей и шильдиками. В интерьере — накладки на педали из нержавейки, отделка сидений кожзамом с тиснением Trail и особая подсветка.
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Новое исполнение отличается чёрно-красными наклейками, поперечинами над рейлингами, тёмными колёсами, «злой» резиной, контрастной крышей и шильдиками. В интерьере — накладки на педали из нержавейки, отделка сидений кожзамом с тиснением Trail и особая подсветка. 
© Motor.ru
Что касается оборудования, это не самая богатая комплектация: здесь нет виртуальных приборов, вентиляции кресел, диодных фар и четырёх дополнительных подушек безопасности, но есть видеорегистратор.
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Что касается оборудования, это не самая богатая комплектация: здесь нет виртуальных приборов, вентиляции кресел, диодных фар и четырёх дополнительных подушек безопасности, но есть видеорегистратор. 
© Motor.ru
1,5-литровый турбомотор (150 лошадиных сил, 250 Нм) совмещён с шестиступенчатой «механикой», привод — исключительно передний.
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1,5-литровый турбомотор (150 лошадиных сил, 250 Нм) совмещён с шестиступенчатой «механикой», привод — исключительно передний. 
© Motor.ru

Для тех клиентов, кому стандартные модели кажутся недостаточно брутальными и проходимыми, автопроизводители и тюнинг-ателье создают внедорожные модификации. Однако если, например, для рамных пикапов это нормально, то в случае с премиальными кроссоверами или переднеприводными паркетниками такой подход выглядит странно. Впрочем, разработчиков и потенциальных покупателей это не смущает, и такие исполнения появляются всё чаще. В нашей подборке представлено несколько новинок, ориентированных (не всегда обоснованно) на бездорожье.

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