В грязь лицом: внедорожные версии
Для тех клиентов, кому стандартные модели кажутся недостаточно брутальными и проходимыми, автопроизводители и тюнинг-ателье создают внедорожные модификации. Однако если, например, для рамных пикапов это нормально, то в случае с премиальными кроссоверами или переднеприводными паркетниками такой подход выглядит странно. Впрочем, разработчиков и потенциальных покупателей это не смущает, и такие исполнения появляются всё чаще. В нашей подборке представлено несколько новинок, ориентированных (не всегда обоснованно) на бездорожье.
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