Jeep отзовет почти 200 тысяч гибридных внедорожников

Компания Jeep отзывает почти 200 тысяч гибридных автомобилей. Поводом для отзыва послужили проблемы с программным обеспечением.

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Всего производитель отзовет 139 318 гибридных внедорожников Jeep Wrangler 4xe 2021—2024 годов и 59 825 гибридных Jeep Grand Cherokee 2022—2024 годов. У попавших под отзыв автомобилей были обнаружены проблемы с программным обеспечением, которые в определенных условиях могут привести к отключению системы обогрева лобового стекла.

В рамках отзыва Jeep решит эту проблему, обновив процессор управления гибридной системой. Выпускаемые сейчас автомобили поставляются уже с обновленным ПО.

В Stellantis, материнской компании Jeep, заявили, что впервые узнали о проблеме в июне прошлого года и работали над ее устранением до января. Владельцы затронутых отзывом автомобилей будут проинформированы о необходимости посетить дилера для обновления ПО до 5 апреля 2024 года. Все работы будут проводиться за счет производителя.