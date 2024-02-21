Jeep отзовет почти 200 тысяч гибридных внедорожников. В чем причина
Компания Jeep отзывает почти 200 тысяч гибридных автомобилей. Поводом для отзыва послужили проблемы с программным обеспечением.
Всего производитель отзовет 139 318 гибридных внедорожников Jeep Wrangler 4xe 2021—2024 годов и 59 825 гибридных Jeep Grand Cherokee 2022—2024 годов. У попавших под отзыв автомобилей были обнаружены проблемы с программным обеспечением, которые в определенных условиях могут привести к отключению системы обогрева лобового стекла.
В рамках отзыва Jeep решит эту проблему, обновив процессор управления гибридной системой. Выпускаемые сейчас автомобили поставляются уже с обновленным ПО.
В Stellantis, материнской компании Jeep, заявили, что впервые узнали о проблеме в июне прошлого года и работали над ее устранением до января. Владельцы затронутых отзывом автомобилей будут проинформированы о необходимости посетить дилера для обновления ПО до 5 апреля 2024 года. Все работы будут проводиться за счет производителя.
Добавим, что это уже второй отзыв Jeep Wrangler 4x за последние четыре месяца. В ноябре прошлого года производитель попросил владельцев гибридных внедорожников не заряжать аккумулятор до проведения ремонтных работ из-за высокого риска возгорания. Тогда под отзыв попали 32 000 автомобилей.