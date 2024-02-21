Прокуроры проверят камеры на дорогах

— Проверка камер прокуратурой – это правильно, давно пора. Но я считаю, что с частно-государственным партнерством в деле эксплуатации камер и сбора штрафов пора завязывать. Надо уже определиться, за что мы боремся – за безопасность на дорогах или за новые Ленд Крузеры для «операторов камер».



Мои поездки по одним и тем же маршрутам в Московской области говорят о том, что камеры зачастую стоят годами там, где вообще ДТП не происходят. А вдобавок появляются еще и мобильные камеры – на этих же длинных «прямиках», чтобы побольше собрать штрафов.



Генпрокуратура сообщает, что в Саратовской области из-за ненадлежащей работы комплекса автоматической фиксации нарушений отменено почти 2000 незаконных постановлений о привлечении к ответственности. При этом из-за некачественно изготовленных системой фотоматериалов около 3000 нарушителей, напротив, избежали наказания.



Мы с общественниками давно предлагали новый подход: если штраф вынесен несправедливо, кто-то должен за это ответить. Речь о финансовой ответственности. Выписан незаконный (ошибочный) штраф на 500 рублей? Заплати 50% от этого потерпевшему водителю, который вынужден тратить время и доказывать, что он не нарушал. Незаконный штраф на 3000 рублей? Отдай 1500 из своего кармана.



У нас за врачебные ошибки наступает дисциплинарная, административная и даже уголовная ответственность, а за «штрафные» ошибки – никакой ответственности. Даже извинений не дождешься.