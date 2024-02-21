В России резко подешевел внедорожник Toyota 4Runner

Внедорожник Toyota 4Runner, признанный экспертами Consumer Reports самым надежным автомобилем в мире, серьезно подешевел. Если месяц назад, в середине января, его самый доступный экземпляр стоил в России 7,1 млн рублей, то сейчас таковым является тот, который оценили на одном из классифайдов в 5 970 000 рублей — более чем на миллион дешевле, выяснили «Автоновости дня».

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За эти деньги новый 4Runner 2023 года выпуска привезет под заказ фирма из Владивостока, которая уже учла в цене утилизационный сбор. Комплектацию она не уточнила, но, судя по фотографиям, в Россию привезут полностью черный внедорожник с черными колесными дисками, имеющий при себе кожаный салон, кожаный мультифункциональный руль, медиасистему с сенсорным дисплеем, камеру заднего вида с динамической разметкой, парктроники, двухзонный климат-контроль, багажник на крыше и многое другое.

Аналогичный автомобиль 2024 года выпуска та же компания готова привезти под заказ за 6 250 000 рублей. Здесь речь идет о машине белого цвета, у которой тоже есть багажник на крыше, кожаный салон и все перечисленные выше опции. Самый же дорогой 4Runner тоже продается во Владивостоке и тоже под заказ, но стоит он 7 944 000 рублей — это будет комплектация TRD Pro с максимально возможным оснащением.

«Техника» у всех «Фораннеров» одинаковая: под капотом стоит 4,0-литровый бензиновый «атмосферник» V6 мощностью 273 л.с., работающий в сочетании с классическим пятиступенчатым «автоматом» и «честным» полным приводом, дополненным понижающим рядом передач.