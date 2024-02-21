Hyundai откроет продажи обновленного Grandeur PHEV в 2025 году

Hyundai предпринимает шаги к реформированию представлений о роскоши в автопроме, нацелившись на запуск обновленного Grandeur в версии Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) к 2025 году. В рамках стратегии развития, Hyundai Motor Group объявила о своем стремлении стать лидером в создании систем PHEV нового поколения, начиная этот процесс уже во второй половине текущего года благодаря сотрудничеству с ключевыми производителями комплектующих.

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Активное взаимодействие с партнерами выступает в качестве фундамента для инноваций в Hyundai, которая уже задействовала ряд компаний для разработки необходимых элементов для новаторской системы PHEV. Такой подход демонстрирует приверженность Hyundai к продвижению в области автомобильных инноваций, пишет SPEEDME.RU.

Предстоящий Grandeur PHEV представляет собой не просто модернизацию, а квантовый скачок в развитии гибридных технологий. Находясь на начальной стадии разработки, модель уже обещает усиление мощности и повышение эффективности благодаря передовой гибридной системе. Одной из ключевых характеристик Grandeur PHEV станет его способность преодолевать до 100 км на одном электрическом заряде, благодаря внедрению аккумуляторов нового поколения высокой плотности и разработке двух новых электродвигателей внутри компании.