Появились новые подробности про Hyundai Ioniq 7

Hyundai в преддверии лета 2024 года готовит к выпуску очередной электромобиль из серии Ioniq, внедорожник Ioniq 7, который будет представлен на международном автосалоне в Пусане 27 июня. Этот долгожданный SUV уже был засечен фотошпионами SH Proshots во время его тестирования на публичных дорогах. P1, первый испытательный образец с конвейера, предоставляет уникальный взгляд на то, как будет выглядеть и функционировать Ioniq 7 в серийном производстве.

Проходя испытания на открытых дорогах, автомобиль демонстрирует сохранение дизайнерских особенностей, предложенных в концепте Seven, включая квадратные арки колес и выразительный склон крыши, что добавляет ему солидности и инновационности на фоне рынка электромобилей. Hyundai акцентирует внимание на экологической устойчивости в дополнение к эстетике и производительности. Предполагается, что Ioniq 7 будет включать в себя использование экологически чистых материалов, таких как красители, полученные из переработанных шин и бамбукового угля.

Ожидается, что дизайн интерьера будет отражать футуристический и минималистичный подход с акцентом на белые оттенки и экологические материалы, утверждая позицию Ioniq 7 как премиального экологически чистого автомобиля. Ожидается, что Ioniq 7 будет предложен с опцией двух электромоторов и системой полного привода, а также клиренсом в 203 мм. В плане батарей автомобиль будет использовать технологии, заимствованные у Kia EV9, предлагая аккумуляторы на 76,1 кВт·ч и 99,8 кВт·ч и возможностью быстрой зарядки до 80% за 25 минут при использовании 350 кВт зарядных станций, пишет SPEEDME.RU.