Гибридный кроссовер Wey 05 начал появляться в салонах у дилеров России

Гибридные кроссоверы Wey 05 начали появляться у дилеров Tank. Продажи модели, официальная цена которой 6 499 000 рублей, официально стартовали в России.

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Под капотом гибрида скрывается 2-литровый турбомотор собственной разработки Great Wall Motor. Он сочетается с двумя электромоторами и 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Суммарная пиковая мощность силовой установки составляет 421 л.с., а крутящий момент равен 847 Нм. Такие показатели позволяют Wey 05 набирать 100 км/ч за 5,2 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 220 км/ч. Привод кроссовера – полный. Запас хода - 864 км, на электричестве можно проехать 150 км.

В салоне водителю доступны три монитора: цифровая приборная панель, экран мультимедийной системы и панель управления функциями комфорта: климат-контролем, подогревом передних и задних сидений и руля, массажем. Кроме того, у модели акустическая система с 12-ю динамиками, которая обеспечивает безупречный звук, а также активная система шумоподавления.