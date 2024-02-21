Представлен обновленный Dacia Spring, который прозвали «мини-Дастером»

К запуску готовится обновленная версия модели Spring — это популярный в Европе и сравнительно дешевый батарейный хэтчбек, который с рестайлингом стал напоминать уменьшенный Duster. Дизайн выполнен в новой стилистике марки: Spring следом за Дастером обзавелся узнаваемой световой подписью с Х-образной эмблемой, интегрированной в заглушку на месте радиаторной решетки, и стал выглядеть брутальные за счет пластиковых накладок на арках и порогах.

© Мотор.ру

Существенные изменения произошли и в салоне, который заметно осовременили: появилась цифровая панель приборов диагональю семь дюймов и 10-дюймовый экран мультимедийной системы. Иначе выглядят дефлекторы вентиляции и руль, который наконец можно отрегулировать по высоте. Кроме того, было выбрано необычное решение для центрального тоннеля, на котором расположен компактный селектор трансмиссии.

Dacia

Dacia

Dacia

Dacia

Dacia

Dacia

Dacia

У Spring имеется небольшой багажный отсек под капотом объемом 35 литров, а полноценный багажник сзади вмещает 308 или 1004 литра в зависимости от положения спинок сидений. В салоне есть дополнительные ниши для хранения, их суммарный объем составляет 33 литра. Для электрокара заявлены 15- и 16-дюймовые колесные диски и два новых цвета кузова — бежевый Safari Beige и кирпично-красный Brick Red.

Как и раньше, Dacia Spring будет доступен с двумя электромоторами разной мощности, на 45 и 65 лошадиных сил. Впечатляющим запасом хода электрокар похвастаться не может: на одном заряде батареи емкостью 26,8 киловатт-часа он проезжает скромные 220 километров. Однако в компании объясняют, что владельцам Spring этого более чем хватает — Dacia провела опрос и выяснила, что в среднем за день они проезжают 40-70 километров и подряжают свои электромобили дома. Быстрая зарядка от 20 до 80 процентов занимает 45 минут, а долгая — 11 часов. Из нововведений — теперь Spring может не только заряжаться сам, но и питать электричеством бытовые электроприборы.