Многие электромобили не прошли проверку российскими морозами. Как сообщает газета «Известия», владельцы столкнулись с сокращением запаса хода, проблемами в работе мультимедийных систем и повреждениями электрики. Особенно часто неполадки возникают у китайских машин, производители которых экономят на сборке и деталях.

Как отметил технический директор сети станций технического обслуживания (СТО) Fit Service Алексей Рузанов, основной проблемой электромобилей стало уменьшение запаса хода. В морозы заряда батареи хватает на меньшее расстояние, скорость зарядки снижается, а на обогрев салона тратится больше энергии. При этом число обращений владельцев экологичного транспорта в сервисы в зимние месяцы снизилось. Эксперт считает, что многие автомобилисты просто перестали пользоваться своими электрокарами.

Эксперт «Открытие Авто» Сергей Власов отметил, что зима выявила и другие проблемы электромобилей — поломки проводки, батареи и программной части. Так, из-за перепадов температуры батарея машины может вздуться и даже загореться.

«От химической каши, которая образуется из-за реагентов и влажности, повреждается электрика и металл. Неприятным сюрпризом могут стать программные ошибки вроде отказавшей мультимедиа», — добавил он.

Редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов считает, что несмотря на наличие общих проблем, конкретные неполадки зависят от модели. У «китайцев» обычно возникают ошибки в работе электроники, а у Tesla страдают моторы, которые не приспособлены к реагентам, которыми обрабатывают заледеневшие дороги.