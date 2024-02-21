Специалисты выяснили, как изменились цены на техобслуживание машин

Средняя стоимость техобслуживания в российских автосервисах за год выросла на 38%, а запчасти подорожали в среднем на 26%. Об этом со ссылкой на результаты исследования системы сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет» пишет ТАСС.

Исследователи сравнили данные за 2022, 2023 и начало 2024 года. Выяснилось, что средняя стоимость технического обслуживания машины, которая в 2022 году была 743 рубля, а в 2023 году – 930, в январе 2024 года выросла до 1 250 рублей.

Аналитик системы сервисов для ведения бизнеса «Контур.Маркет» Дарья Жигалина отметила, что на рост цен на техобслуживание напрямую влияет изменение логистических цепочек.

«Отмечу, что в расчете средней стоимости запчастей и расходников мы учитывали как дорогостоящие детали для двигателя, так и недорогие позиции, например, фильтры или лампы», - пояснила она.

При этом аналитики обратили внимание на то, что в январе текущего года автомастерские и магазины отбили на 40% меньше чеков на техобслуживание, чем за тот же период прошлого года.