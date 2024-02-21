Анонсирован выпуск рестайлинговых Kia Sorento в Казахстане

В Казахстане ожидается появление обновленного кроссовера Kia Sorento. Выпускать его начнет костанайский завод «СарыаркаАвтоПром», передает Kolesa.kz.

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Модель получила новое оформление передней части. Также отмечается, что решетка радиатора автомобиля стала шире, крышка капота длиннее, а бамперы рельефнее. Как отмечается, задняя часть машины получила минимальные изменения, а салон обновился кардинально.

Ранее в машине были установлены два раздельных экрана, теперь модели дали единую цифровую панель, которая состоит из двух дисплеев диагональю 12,3 дюйма каждый.

Передние кресла стали более удобными. Кроме того, создатели усовершенствовали встроенные видеорегистраторы и улучшили медиасистему. Как отмечается, последняя теперь может распознавать разных водителей по отпечатку пальца. Электронные ассистенты теперь могут распознавать сильный боковой ветер.

Отмечается, что в Казахстане базовым по-прежнему будет 2,5-литровый атмосферник отдачей 180 сил. Посередине расположится двухлитровый 198-сильный турбодизель, а топовым вариантом станет 3,5-литровый 249-сильный бензиновый V6. В республике можно будет приобрести 5-, 6-, 7-местная конфигурации кроссовера.