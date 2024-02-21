Планы Tesla по расширению завода в Германии могут провалиться

Tesla встретила противодействие в попытках расширить свой завод в Германии, после того как мэр Грюнхайде сообщил Reuters о том, что жители высказались против вырубки леса для увеличения территории завода. Голосование, хоть и не обладает законодательной силой, является значительным препятствием для планов компании увеличить производственные мощности до 100 гигаватт-часов в аккумуляторах и выпуска 1 миллиона автомобилей ежегодно, что могло бы закрепить за Tesla статус лидера на рынке электромобилей в Европе.

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Сейчас производственные возможности завода Tesla позволяют выпускать около 500 тысяч автомобилей в год, но увеличение объема производства идет медленнее ожидаемого. В январе завод достиг производственного рекорда в 6 тысяч машин за неделю, пишет SPEEDME.RU.

Голосование среди жителей Грюнхайде против идеи очистки лесного участка для строительства дополнительных логистических объектов, включая железную дорогу и склады, оставляет решение о будущем проекта на усмотрение местных властей. Этот случай подчеркивает сложности во взаимоотношениях между международными корпорациями и локальными сообществами, особенно когда вопросы касаются экологии и использования земельных ресурсов.