В Китае начались продажи первого квадратного кроссовера Chery

Компания Chery 28 февраля начнет продажи в Китае кроссоверов iCar 03. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 205 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

В списке опций есть сиденья с функцией массажа и вентиляции, проекционный дисплей, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, электропривод пятой двери, атмосферная подсветка, зимний пакет, панорамный люк, аудиосистема с 12 динамиками.