В Перми водительница решила избавиться от штрафов, выйдя замуж

Жительница Пермского края, более 70 раз нарушившая ПДД, вышла замуж и рассчитывала избавиться от штрафов благодаря новой фамилии. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Приставы заявили, что добровольно штрафы ГИБДД женщина не оплачивала. В итоге исполнительные документы на общую сумму более 50 тысяч рублей предъявили в одно из отделений ФССП.

Приставы несколько раз приходили домой к должнице, но застать ее им не удавалось. Не помогли и запросы в регистрирующие органы и банки: имущества и счетов, с помощью которых можно было бы погасить долг, у нее не оказалось.

В итоге помог приставам очередной запрос - они обратились в ЗАГС и выяснили, что женщина недавно вышла замуж и взяла фамилию мужа. По версии ФСПП, она решила, что выписанные на ее старую фамилию штрафы аннулируются, а исполнительные производства будут закрыты.

После получения данных из ЗАГСа приставы снова направили запросы в банки. На этот раз счет должницы быстро нашелся и с него списали всю сумму задолженности.