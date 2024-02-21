В Перми водительница решила избавиться от штрафов, выйдя замуж

В Перми водительница решила избавиться от штрафов с помощью замужества
Жительница Пермского края, более 70 раз нарушившая ПДД, вышла замуж и рассчитывала избавиться от штрафов благодаря новой фамилии. Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Приставы заявили, что добровольно штрафы ГИБДД женщина не оплачивала. В итоге исполнительные документы на общую сумму более 50 тысяч рублей предъявили в одно из отделений ФССП.
Приставы несколько раз приходили домой к должнице, но застать ее им не удавалось. Не помогли и запросы в регистрирующие органы и банки: имущества и счетов, с помощью которых можно было бы погасить долг, у нее не оказалось.
В итоге помог приставам очередной запрос - они обратились в ЗАГС и выяснили, что женщина недавно вышла замуж и взяла фамилию мужа. По версии ФСПП, она решила, что выписанные на ее старую фамилию штрафы аннулируются, а исполнительные производства будут закрыты.
После получения данных из ЗАГСа приставы снова направили запросы в банки. На этот раз счет должницы быстро нашелся и с него списали всю сумму задолженности.
«Российская газета» ранее рассказала, что у одного из жителей Краснодарского края в счет долга в 50 тысяч рублей изъяли забор. Член Ассоциации юристов России Елена Писаренко отмечала, что приставы не могут арестовать продукты питания, обувь и одежду, жилье должника, если оно является для него единственным, а также средства отопления (газовую трубу, котел, уголь, дрова). Юрист подчеркивала, что аресты заборов, стогов сена, портретов и даже гробов (если это продукция бизнеса) не противоречат закону.