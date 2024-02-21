Случайные прохожие сфотографировали новый Hyundai Palisade в защите

Компания Hyundai начала проводить дорожные тесты своего самого крупного кроссовера Palisade. Фотографии с испытаний опубликовало издание CarBuzz.

© Газета.ру

На изображениях видно, что модель Palisade укутана в камуфляж, поэтому полноценно оценить дизайн новинки пока невозможно. Предполагается, что по стилистике кроссовер будет напоминать более угловатую версию нового Santa Fe. Palisade также получит вертикальную решетку радиатора, горизонтальный капот и многоярусную оптику.