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Случайные свидетели сфотографировали обновленный Hyundai Palisade

Компания Hyundai начала проводить дорожные тесты своего самого крупного кроссовера Palisade. Фотографии с испытаний опубликовало издание CarBuzz.

Случайные прохожие сфотографировали новый Hyundai Palisade в защите
© Газета.ру

На изображениях видно, что модель Palisade укутана в камуфляж, поэтому полноценно оценить дизайн новинки пока невозможно. Предполагается, что по стилистике кроссовер будет напоминать более угловатую версию нового Santa Fe. Palisade также получит вертикальную решетку радиатора, горизонтальный капот и многоярусную оптику.

В салоне у модели будет массивные рулевое колесо и широкий центральный тоннель. Также в автомобиле установлен комплекс дисплеев, которые интегрированы в переднюю панель. Ожидается, что новое поколение Palisade лишится дизельного 2,2-литрового двигателя. На фото мотор тестовой модели закрыт крышкой с надписью Turbo. Есть вероятность, что автомобиль получил гибридную силовую установку на базе четырехцилиндрового мотора.

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